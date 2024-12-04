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İntihar mı cinayet mi? İzmir'de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

İzmir Torbalı'da 5 gündür haber alınamayan Parkinson hastası 65 yaşındaki Mehmet Etiz'den acı haber geldi. Etiz bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:19 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:19
İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

İzmir'in Torbalı'da 5 gündür haber alınamayan Mehmet Etiz, bir ağaca asılı halde ölü bulundu.

İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. Etiz'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirirken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı ve Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.

İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

AĞA ASILI HALDE BULUNDU

Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı halde cesedini buldu.

İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yapılan incelemelerde Mehmet Etiz'in intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İntihar mı cinayet mi? İzmir’de günlerdir aranıyordu! Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu
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