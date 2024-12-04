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İntihar mı cinayet mi? Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu
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İntihar mı cinayet mi? Parkinson hastası Mehmet Etiz ağaca asılı halde bulundu

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 17:51

İzmir Torbalı'da 5 gündür haber alınamayan Parkinson hastası 65 yaşındaki Mehmet Etiz'den acı haber geldi. Etiz bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. Etiz'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirirken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı ve Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı halde cesedini buldu. Yapılan incelemelerde Mehmet Etiz'in intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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