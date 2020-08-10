Haberler Galeri Güncel Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat" dedi. Koca'ın açıklamasının hemen ardından "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası...

10.08.2020 12:30 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:30
Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dört ili örnek vererek maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

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Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!

Bakan Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" paylaşımında bulundu.

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!

İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, o şehirlerde koronavirüs yoğunluk haritası...

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!
Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!
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