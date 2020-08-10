Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi! İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat" dedi. Koca'ın açıklamasının hemen ardından "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. İşte Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki koronavirüs yoğunluk haritası...
10.08.2020 12:30
- Son Güncelleme: 10.08.2020 12:30
Bakan Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" paylaşımında bulundu.
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