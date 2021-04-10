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İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, kronik muhaliflerin karalama çabalarına rağmen aşılama sürecini en iyi sürdüren ülkelerden bir tanesi. İngiltere merkezli 'Our World In Data' sitesinin resmi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında 6'ncı sırada yer alırken Avrupa ülkeleri arasında ise İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

10.04.2021 15:12 - Son Güncelleme: 10.04.2021 15:12
İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

İngiltere merkezli 'Our World In Data' sitesinin resmi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında 6'ncı sırada yer alırken Avrupa ülkeleri arasında ise İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Oxford Üniversitesi ve Global Data Lab tarafından ortaklaşa yürütülen ve her gün ülkelerin sağladığı resmi verilere göre güncellenen 'Our World In Data' web sitesinin kamu yararına sunulan sayılara göre, koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında Türkiye dünyada 6'ncı, Avrupa ülkeleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor.

İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Nisan 2021'in ilk haftasında ülkelerin yayınladığı resmi aşılama sayılarına göre, Türkiye Nisan'ın ilk haftası itibariyle 18 milyon 458 bin kişiyi aşıladı.

İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Dünya çapında geçen sene aralık ayında başlayan koronavirüs aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede koronavirüs aşılaması devam ediyor.

İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Ülkelerin aşılama programlarında kullandığı aşılar arasında Moderna, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech ve Sinovac yer aldı.