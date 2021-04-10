İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada
Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, kronik muhaliflerin karalama çabalarına rağmen aşılama sürecini en iyi sürdüren ülkelerden bir tanesi. İngiltere merkezli 'Our World In Data' sitesinin resmi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında 6'ncı sırada yer alırken Avrupa ülkeleri arasında ise İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
10.04.2021 15:12
- Son Güncelleme: 10.04.2021 15:12
Oxford Üniversitesi ve Global Data Lab tarafından ortaklaşa yürütülen ve her gün ülkelerin sağladığı resmi verilere göre güncellenen 'Our World In Data' web sitesinin kamu yararına sunulan sayılara göre, koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında Türkiye dünyada 6'ncı, Avrupa ülkeleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor.