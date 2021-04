İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ açıkladı: Türkiye aşılama sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Oxford Üniversitesi ve Global Data Lab tarafından ortaklaşa yürütülen ve her gün ülkelerin sağladığı resmi verilere göre güncellenen 'Our World In Data' web sitesinin kamu yararına sunulan sayılara göre, koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında Türkiye dünyada 6'ncı, Avrupa ülkeleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor.