İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümünde dikkat çeken mendilcinin fotoğrafı ortaya çıktı

HEP AYNI YERDE BEKLİYORDU

Aynı bölgede 33 yıldır dolaşarak mendil sattığını söyleyen Orhan Fikilli her gün yaklaşık beş defa Ali Paşa Medresesi Sokak'tan geçtiğini belirtti. Bir yıl boyunca Suriyeli Muhammed'i gördüğünü söyleyen mendilci Orhan Fikilli "Ben yıllardır Karaköy bölgesinde mendil satarım. Yaşım büyük olmasına rağmen sokakları dolaşırım. Çantamdaki mendilleri satmaya çalışırım. Yaklaşık bir yıldır sabahları sokaktan geçtiğimde Suriyeli mendilciye selam verirdim. Sadece 'merhaba' derdi. Başka bir şey söylemezdi. Ama güzel Arapça konuşuyordu. Hep aynı yerde bekliyordu. Benden genç olmasına rağmen hiç sokakları dolaşmazdı. Hep aynı yerde otururdu. Bizimle pek konuşmadı. Önünde bir tezgâhı vardı" dedi. Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürürken gizemli Suriyeli mendilcinin fotoğrafı Google sokak görüntülerine yansıdı. Görüntülerde mendilcinin, Le Mesurier'in evinin olduğu sokağın başında oturduğu ve mendil sattığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin teşhis ettiği mendilci Muhammed'in yüzü fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.