İşte Başkan Erdoğan'ın Trump'a verdiği o kitabın detayları!

DEAŞ ile mücadele

Kitapta, 'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi', 'Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesi', 'Barış Pınarı Harekatı' ve 'Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği' başlıkları altında bilgiler yer aldı. Türkiye'nin DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar gören ülke olduğu, örgütün 2014'ten bu yana Türkiye'de 20 saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, bu saldırılara tek tek fotoğraflarla ile birlikte kitapta yer verildi. DEAŞ terör örgütünün elebaşı olan El Bağdadi'nin 27 Ekim'de Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin yardımıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Türk güvenlik kuvvetleri DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşini Suriye'de ele geçirmiş ve kendisi ile kocası ve gelinini istihbarat toplamak amacıyla sorgulamaktadır.