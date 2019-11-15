İşte Başkan Erdoğan'ın Trump'a verdiği o kitabın detayları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Başkan Donal Trump'a verdiği 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' isimli kitapta, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer aldı.
Terörle mücadele vurgusu
Kitabın önsözünde, "Türkiye'nin hem PKK/YPG, DEAŞ ve benzeri örgütlerle mücadelesi hem de Suriye'den kaçan sığınmacılara yönelik insani politikası; tarihte vicdani ve doğru sayfada yer almasını sağlayacak kadar dürüst ve samimidir. Dünyanın geri kalanının da tarihin hangi sayfasında yer alacaklarına karar vereceği bir dönemden geçiyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum' sözü de bu bağlamda bir terörle mücadeleye karşı tarihin doğru sayfasında durmaya davet niteliğindedir. Biz üstümüze düşeni yapıyor ve dünya barışı, huzuru ve güvenliği için tüm terör örgütleriyle mücadelemize devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
DEAŞ ile mücadele
Kitapta, 'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi', 'Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesi', 'Barış Pınarı Harekatı' ve 'Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği' başlıkları altında bilgiler yer aldı. Türkiye'nin DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar gören ülke olduğu, örgütün 2014'ten bu yana Türkiye'de 20 saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, bu saldırılara tek tek fotoğraflarla ile birlikte kitapta yer verildi. DEAŞ terör örgütünün elebaşı olan El Bağdadi'nin 27 Ekim'de Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin yardımıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Türk güvenlik kuvvetleri DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşini Suriye'de ele geçirmiş ve kendisi ile kocası ve gelinini istihbarat toplamak amacıyla sorgulamaktadır.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün elinde tuttuğu iddia edilen ve Türkiye'yi zor durumda bırakarak yurt dışında operasyonun meşruluğu hakkında soru işaretleri yaratmak amacıyla serbest bırakılan DEAŞ terör örgütü üyeleri ve akrabalarından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 45'i Türk vatandaşı, 242'si yabancı uyruklu olmak üzere 287 kişi yakalanmıştır" denildi. Kitapta, Türkiye'nin katkılarıyla yakalanan DEAŞ üyelerine dair örnekler de verildi.