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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye de terörle arasına mesafe koyamaması ve teröristlere terörist diyememesi sebebiyle tepki gösterirken, "Milletimiz bunlara gereken dersi verecek" dedi.

19.11.2019 12:49 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:49
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın ele aldığı konulardan birisi de CHP'nin siyasal çıkarlar uğruna terör örgütleriyle yaptığı işbirliğiydi.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

HİÇ PKK'YA TERÖRİST DEDİKLERİNİ DUYDUNUZ MU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye "Teröristlere terörist diyemiyor, hiç bunların PKK'ya, HDP'ye, YPG'ye, PYD'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez! Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya! Daha çok beraber yürüyecekler " sözleriyle yüklendi.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEK
Erdoğan, sözlerini "Ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi İnşallah 2023'te de verecek 2024'te de verecek" şeklinde sürdürdü.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

"ANAMUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT..."
Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek
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