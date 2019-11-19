Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye de terörle arasına mesafe koyamaması ve teröristlere terörist diyememesi sebebiyle tepki gösterirken, "Milletimiz bunlara gereken dersi verecek" dedi.
19.11.2019 12:49
- Son Güncelleme: 19.11.2019 12:49
"ANAMUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT..."
Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir." ifadelerini kullandı.
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