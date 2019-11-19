Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek

HİÇ PKK'YA TERÖRİST DEDİKLERİNİ DUYDUNUZ MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye "Teröristlere terörist diyemiyor, hiç bunların PKK'ya, HDP'ye, YPG'ye, PYD'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez! Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya! Daha çok beraber yürüyecekler " sözleriyle yüklendi.



