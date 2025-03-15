Bankpozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasadışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 59 şüpheliden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu 23 şirkete el konuldu.

O ŞİRKETLE SİSTEME GİRDİ

Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında 'TroyinBilişim' şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen 'PayFix' isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Yasadışı bahis baronlarının 'panel' diye adlandırdıkları 'domain'ler, PayFix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu şekilde yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye'de faaliyet gösterebildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler PayFix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi. 3. şahıslar adına sahte cüzdan hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.

80 BİN 11 ADET FARKLI PARA TRANSFERİ KÜMESİ TESPİT EDİLDİ MASAK ve Merkez Bankası'nın denetim raporlarındaki tespitlere göre, PayFix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan 855'inin sahibinin yasadışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi. Söz konusu kümelerin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği belirtilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği saptandı. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet PayFix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.

SUÇ GELİRLERİ İLE FLASH TV'Yİ SATIN ALDILAR Soruşturma dosyasında Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek PayFix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ifade edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile Bank Pozitif'i ve 3 ay kadar önce de Flash TV'yi satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında, Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu AŞ ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ şirketleri gibi birçok ticari şirket de kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca birçok şirketi de devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.