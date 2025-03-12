İmamoğlu'nun ANAP torpilli "yapay" geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış

İmamoğlu'nun ANAP torpilli ʺyapayʺ geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük çıktı (Takvim.com.tr)
SKANDAL! TİPEKSLE İSİMLER SİLİNİP YENİLERİ YAZILMIŞ
Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişine onay verilen yönetim kurulu karar metninde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı da belirlendi.
DEKAN PROF. DR. KÖSE İSTİFASINI VERDİ
Gelinen bu noktada İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yatay geçişte dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini tespit etmiş oldu. İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse'nin istifasını sunduğu öğrenildi.
1990'da yapılan yatay geçişle ilgili usulsüzlüklerin üzerinin örtülmesi konusunda mevcut İşletme Fakültesi Dekanlığı da şüphe altında...
DEKANIN USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNİ ÖRTÜP İMAMOĞLU'NU AKLAMA ÇABASI
2020 yılında CİMER'e yapılan bir başvuruya, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usule uygun olduğuna dair cevap yazan Dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin, 16 Ocak, 20, 22, 23 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Adana'dan CİMER'e aynı konuda yapılan başvuruya da Ekrem İmamoğlu'nu aklayan cevap yazdığı tespit edildi.
REKTÖRLÜK GERÇEKLERİ ÇARPITAN DEKANA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
İ.Ü Rektörlüğü, Köse'nin, YÖK raporu ve Rektörlüğün tespitlerine rağmen İmamoğlu'nu aklamaya çalışması ve CİMER'e verdiği cevaplara sert tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi (Takvim.com.tr)
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener konuya ilişkin, "YÖK ve İ.Ü. İnceleme Komisyonu tespitlerine rağmen İmamoğlu'nu aklayan ve rapor doğrultusunda diplomasını geri alma kararı almak zorunda olan Dekan Kamil Ahmet Köse çareyi üniversite yönetimine istifa mektubu yollamakta buldu" değerlendirmesinde bulundu.
Şener usulsüzlüğün sanılandan daha büyük olduğunu ifade edip şu ifadeleri kullandı;
EN AZ 100 USULSÜZ GEÇİŞ
Savcılığın talebi üzerine benzer şekilde usulsüz yatay geçiş yapanlar olup olmadığı ile ilgili de geniş kapsamlı inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi yönetimi, 7 Mart 2025 günü Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar imzasıyla 17 fakülte dekanlığı ve 4 yüksekokul müdürlüğüne talimat göndererek, 10 Şubat 2025 tarihine kadar 1987 ile 1992 arasında yurtdışından yatay geçiş yapanlarla ilgili şu bilgiyi istedi; "1987 - 1992 yılları arasında biriminize yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrencilerin ad - soyadı ve mezuniyet bilgilerinin yıllar itibarı ile listesini ve her yıla ait yatay geçiş komisyon kararları ile fakülte yönetim kurulu kararlarını 10.03.2025 tarihine kadar Rektörlüğümüze göndermeniz hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."
100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi (Takvim.com.tr)
MASONLARIN ETKİSİ
Dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden gelen isim listesi ve dosyaları, Rektörlüğe gönderilen isim listeleri ve dosyaları İnceleme Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Şu ana kadar özellikle mason ve roteryenlerin, iş insanı, avukat, subay, siyasetçi, akademisyen çocuklarından oluşan 100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi. Bazı öğrencilerin mason olduğu bilinen kişileri ve rotary kulüp yöneticilerini ve üyelerini referans gösterdiği de belirlendi.
Usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 100'den fazla kişiden bazıları şu anda büyük holdinglerde yönetici, üniversitede öğretim üyesi, medya çalışanı, yazar ve başka meslek dallarında görev yapıyor.
İşte bunlardan birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
O da usulsüz yatay geçişle sahip olduğu diplomasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olma hayalleri kuruyor.