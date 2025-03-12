İmamoğlu'nun ANAP torpilli "yapay" geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış

Ekrem İmamoğlu 'nun diploması üzerindeki usulsüzlük ve şaibenin sanılandan çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüz yatay geçişiyle ilgili soruşturmasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere gönderildi. Yürütülen incelemede son aşamaya gelindi. REKTÖRLÜK KOMİSYON KURDU... USULSÜZLÜK YÖK RAPORUYLA ÖRTÜŞTÜ Rektörlüğün kurduğu İnceleme Komisyonu, İmamoğlu'nun yatay geçişiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükleri içeren raporu, YÖK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diplomayı geri alma yetkisine sahip İşletme Fakültesi Dekanlığına gereğini yapması için yollaması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü inceleme komisyonunun tespit ettiği usulsüzlükler YÖK raporuyla örtüştü (Takvim.com.tr) Komisyon, Ekrem İmamoğlu 'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz yatay geçişi ile ilgili incelemesinde, dönemin İşletme Fakültesi yönetiminin de içinde yer aldığı bir dizi usulsüzlük tespit etti. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün elde ettiği sonuçların YÖK'ün ortaya çıkardığı usulsüzlüklerle örtüştüğü ifade edildi. İÇ DİSİPLİN MEKANİZMASI İŞLEYECEK... YATAY GEÇİŞTE SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA HESAP VERECEK Raporun ilgili kurumlara iletilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi kendi içinde soruşturma komisyonu oluşturacak ve disiplin mekanizması işleyecek. İşletme Fakültesi yönetimi ile usulsüz yatay geçişte rol almış memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılması ve savcılığa suç duyurusunda bulunulması bekleniyor.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)





LİSTENİN ŞİŞİRİLMESİ VE KONTENJAN USULSÜZLÜĞÜ



Öte yandan 30 Temmuz 1990'da İşletme Fakültesi 2,3,4'üncü sınıflar için Rektörlük onayıyla 60 kişilik kontenjan açıklanmışken, son başvuru tarihi olan 14.09.1990 tarihini beklemeden, 12.09.1990 çarşamba günü Rektörlük kararı olmadan kontenjanı 80'e çıkarıp başvuran herkesin alınmış olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.

İ.Ü. Rektörlüğü'nün incelemesine göre kontenjan artırımı ve ilan sürecinde Rektörlük onayı almayan ve Resmi Gazete'de yayımlamayan dönemin Dekanı Fuat Çelebioğlu bu usulsüzlüklerde başı çekiyor.

Çelebioğlu'nun başında olduğu yatay geçişleri onaylayan 7 kişiden oluşan İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu 19.09.1990 tarihinde Türkçe İşletme bölümüne tüm yatay geçişleri üç kişinin imzasıyla onay vermiş olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.