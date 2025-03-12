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İmamoğlu'nun ANAP torpilli "yapay" geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış

Ekrem İmamoğlu'nun ANAP torpili ve babasının siyasi bağlantıları ile yaptığı yatay geçişte soruşturma derinleşti. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü inceleme komisyonunun tespit ettiği usulsüzlükler YÖK raporuyla örtüştü. Üniversitenin yatay geçişte sorumluluğu olan kim varsa suç duyusunda bulunacağı konuşulurken İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse istifasını verdi. Öte yandan o dönemki geçişlerde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı belirlendi. Aralarında holding yöneticisi, öğretim üyesi, medya çalışanı ve yazarların olduğu 100'den fazla ismin geçisinde usulsüzlük tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 11:49
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış

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Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerindeki usulsüzlük ve şaibenin sanılandan çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüz yatay geçişiyle ilgili soruşturmasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere gönderildi. Yürütülen incelemede son aşamaya gelindi.

REKTÖRLÜK KOMİSYON KURDU... USULSÜZLÜK YÖK RAPORUYLA ÖRTÜŞTÜ

Rektörlüğün kurduğu İnceleme Komisyonu, İmamoğlu'nun yatay geçişiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükleri içeren raporu, YÖK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diplomayı geri alma yetkisine sahip İşletme Fakültesi Dekanlığına gereğini yapması için yollaması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü inceleme komisyonunun tespit ettiği usulsüzlükler YÖK raporuyla örtüştü (Takvim.com.tr) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü inceleme komisyonunun tespit ettiği usulsüzlükler YÖK raporuyla örtüştü (Takvim.com.tr)

Komisyon, Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz yatay geçişi ile ilgili incelemesinde, dönemin İşletme Fakültesi yönetiminin de içinde yer aldığı bir dizi usulsüzlük tespit etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün elde ettiği sonuçların YÖK'ün ortaya çıkardığı usulsüzlüklerle örtüştüğü ifade edildi.

İÇ DİSİPLİN MEKANİZMASI İŞLEYECEK... YATAY GEÇİŞTE SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA HESAP VERECEK

Raporun ilgili kurumlara iletilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi kendi içinde soruşturma komisyonu oluşturacak ve disiplin mekanizması işleyecek.

İşletme Fakültesi yönetimi ile usulsüz yatay geçişte rol almış memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılması ve savcılığa suç duyurusunda bulunulması bekleniyor.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)


LİSTENİN ŞİŞİRİLMESİ VE KONTENJAN USULSÜZLÜĞÜ

Öte yandan 30 Temmuz 1990'da İşletme Fakültesi 2,3,4'üncü sınıflar için Rektörlük onayıyla 60 kişilik kontenjan açıklanmışken, son başvuru tarihi olan 14.09.1990 tarihini beklemeden, 12.09.1990 çarşamba günü Rektörlük kararı olmadan kontenjanı 80'e çıkarıp başvuran herkesin alınmış olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.

İ.Ü. Rektörlüğü'nün incelemesine göre kontenjan artırımı ve ilan sürecinde Rektörlük onayı almayan ve Resmi Gazete'de yayımlamayan dönemin Dekanı Fuat Çelebioğlu bu usulsüzlüklerde başı çekiyor.

Çelebioğlu'nun başında olduğu yatay geçişleri onaylayan 7 kişiden oluşan İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu 19.09.1990 tarihinde Türkçe İşletme bölümüne tüm yatay geçişleri üç kişinin imzasıyla onay vermiş olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.

İmamoğlu'nun ANAP torpilli ʺyapayʺ geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük çıktı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun ANAP torpilli ʺyapayʺ geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük çıktı (Takvim.com.tr)

SKANDAL! TİPEKSLE İSİMLER SİLİNİP YENİLERİ YAZILMIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişine onay verilen yönetim kurulu karar metninde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı da belirlendi.

DEKAN PROF. DR. KÖSE İSTİFASINI VERDİ

Gelinen bu noktada İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yatay geçişte dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini tespit etmiş oldu. İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse'nin istifasını sunduğu öğrenildi.

1990'da yapılan yatay geçişle ilgili usulsüzlüklerin üzerinin örtülmesi konusunda mevcut İşletme Fakültesi Dekanlığı da şüphe altında...

DEKANIN USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNİ ÖRTÜP İMAMOĞLU'NU AKLAMA ÇABASI

2020 yılında CİMER'e yapılan bir başvuruya, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usule uygun olduğuna dair cevap yazan Dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin, 16 Ocak, 20, 22, 23 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Adana'dan CİMER'e aynı konuda yapılan başvuruya da Ekrem İmamoğlu'nu aklayan cevap yazdığı tespit edildi.

REKTÖRLÜK GERÇEKLERİ ÇARPITAN DEKANA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İ.Ü Rektörlüğü, Köse'nin, YÖK raporu ve Rektörlüğün tespitlerine rağmen İmamoğlu'nu aklamaya çalışması ve CİMER'e verdiği cevaplara sert tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi (Takvim.com.tr)


Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener konuya ilişkin, "YÖK ve İ.Ü. İnceleme Komisyonu tespitlerine rağmen İmamoğlu'nu aklayan ve rapor doğrultusunda diplomasını geri alma kararı almak zorunda olan Dekan Kamil Ahmet Köse çareyi üniversite yönetimine istifa mektubu yollamakta buldu" değerlendirmesinde bulundu.

Şener usulsüzlüğün sanılandan daha büyük olduğunu ifade edip şu ifadeleri kullandı;

EN AZ 100 USULSÜZ GEÇİŞ

Savcılığın talebi üzerine benzer şekilde usulsüz yatay geçiş yapanlar olup olmadığı ile ilgili de geniş kapsamlı inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi yönetimi, 7 Mart 2025 günü Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar imzasıyla 17 fakülte dekanlığı ve 4 yüksekokul müdürlüğüne talimat göndererek, 10 Şubat 2025 tarihine kadar 1987 ile 1992 arasında yurtdışından yatay geçiş yapanlarla ilgili şu bilgiyi istedi; "1987 - 1992 yılları arasında biriminize yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrencilerin ad - soyadı ve mezuniyet bilgilerinin yıllar itibarı ile listesini ve her yıla ait yatay geçiş komisyon kararları ile fakülte yönetim kurulu kararlarını 10.03.2025 tarihine kadar Rektörlüğümüze göndermeniz hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi (Takvim.com.tr)100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi (Takvim.com.tr)

MASONLARIN ETKİSİ

Dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden gelen isim listesi ve dosyaları, Rektörlüğe gönderilen isim listeleri ve dosyaları İnceleme Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Şu ana kadar özellikle mason ve roteryenlerin, iş insanı, avukat, subay, siyasetçi, akademisyen çocuklarından oluşan 100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi. Bazı öğrencilerin mason olduğu bilinen kişileri ve rotary kulüp yöneticilerini ve üyelerini referans gösterdiği de belirlendi.

Usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 100'den fazla kişiden bazıları şu anda büyük holdinglerde yönetici, üniversitede öğretim üyesi, medya çalışanı, yazar ve başka meslek dallarında görev yapıyor.

İşte bunlardan birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

O da usulsüz yatay geçişle sahip olduğu diplomasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olma hayalleri kuruyor.

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