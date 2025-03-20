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İBB'de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı. Soruşturma sürecine dair yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu'na ilişkin savcının özel ekip kurup aylarca çalışsa ulaşamayacağı delillerin bizzat CHP içi hesaplaşma nedeniyle adalete teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan karanlık ilişkilerini örtbas etmek isteyen İmamoğlu'nun panikle başsavcıya mesaj attığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 06:53 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 07:16
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

Gözaltı kararı ile İmamoğlu'nun, sınırlı bir çevrenin bildiği yerel aktör iken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl aday gösterildiği mercek altına alındı.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

"EKREM İLE TERS DÜŞTÜLER"

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Müderrisoğlu, "Bu işe vesile olduğu düşünülen isimler, zamanla Ekrem Bey'le ters düştü veya sırtından hançerlendi! İmamoğlu'nun, İstanbul özelinde elde ettiği seçim başarısına gelince... Sonuçta, milletin tercihi idi. Ama sayısal üstünlüğün ortaya çıkmasında organize işler dönüp dönmediği, CHP ile yan yana bile gelmeyen grupların ne pahasına bir araya getirildiği de ortaya çıkarılamadı. 2019 yazında, seçimi kaybeden taraf ilk şoku atlatmaya çalışırken, kazanan taraf da bu durumu hızla fırsata çevirdi. İmamoğlu sözde halk kahramanı olarak pazarlandı, sempatizanlarının çıkardığı kuru gürültü arasında gerçek yüzü, arkasındaki sıkıntılı ajanda görmezden gelindi. Bir kere -haşa- kutsiyet atfedilmişti. Öyle ya AK Parti'yi ve Erdoğan'ı yenmişti! Bu imaj oyunu içinde fahiş hatalarını, zafiyetini kimse umursamadı. İmamoğlu projesini üretenler ise yeri geldiğinde kendilerine rağmen yol yürüyen, "Dış âlemle, sermaye gruplarıyla, tarikat/cemaatlerle, Alevi ve Kürt kanaat önderleriyle oportünist ilişkiler kuran, gözünü karartmış bir siyasi figüre dönüştüğünü" fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Mecburen "Ekrem stili" oyunu sürdürmeye razı oldular. Zira İstanbul sadece bir sıçrama tahtası, Ankara ise asıl hedefti." dedi.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

SEÇİM OYUNU İLE ALGI ÇALIŞMASI YAPILDI

İmamoğlu'nun ilk günden itibaren İstanbul'u ikinci plana bırakırken Ankara'yı, "ele geçirilmesi gereken iktidar merkezi" olarak konumlandırdığına dikkat çeken Müderrisoğlu, İmamoğlu'nun ismini alel acele cumhurbaşkanı ilan etmesinin altında da çeşitli algı oyunları olduğuna dikkat çekti.

CHPli Sezgin Tanrıkulundan İmamoğlu itirafı: Bunu önceden tasarladık
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan İmamoğlu itirafı: "Bunu önceden tasarladık"

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

CANLI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi İmamoğlu'na karşı yapılacak operasyon ihtimaline karşı önceden tasarladıklarını canlı yayında ağzından kaçırması da bu durumun en büyük kanıtı oldu.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

Bu süreçte karanlık ve şüpheli para trafiğini örtbas etmeye çalışan İmamoğlu'nun hal ve hareketleri de dikkat çekti.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

BAŞSAVCIYA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

İmamoğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyduğu 13 Ocak 2025 tarihinde panikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Müderrisoğlu, İmamoğlu'nun iddiaya göre Gürlek'e mesaj attığını fakat geri dönüş alamadığını ifade etti. İmamoğlu'nun amacının randevu almak olduğu düşünülüyor.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

CHP İÇİ HESAPLAŞMA

İmamoğlu'na ilişkin savcının özel ekip kurup aylarca çalışsa ulaşamayacağı delillerin bizzat CHP içi hesaplaşma nedeniyle adalete teslim edildiği de soruşturmaya dair öne çıkan bir detay.

İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti

Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür de CHP içi hesaplaşamaya vurgu yaptı. Karanlık ilişkilerin ve iddiaların yalnızca bununla sınırlı kalmadığını belirten Övür, "CHP'nin son kurultayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla nasıl şaibeli hale getirildiğini bizzat CHP'liler anlatıp durdu. Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda nasıl "hançerlendiği"ni kendisi dile getirdi. Dahası belediyeden maaş alan medya mensupları olduğunu da açıkladı. CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da delege pazarı kurulduğunu ifşa etmişti." dedi.