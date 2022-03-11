🕌11 MART RESİMLİ DUALI CUMA MESAJLARI! 🤲🏻 Hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları - sözleri! Whatsapp, Facebook, SMS paylaşımları...
Cuma gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi bu mübarek günde sevdikleriyle paylaşabileceği en yeni, en anlamlı Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Bugüne özel kısa, ayetli, hadisli, anlamlı Cuma mesajlarını sizler için haberimizde derledik. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz, Facebook, İnstagram, Twitter yada Whatsapp'tan yakınlarınıza gönderebileceğiniz Cuma mesajlarını haberimiz içersinden seçebilirsiniz. 'Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...'
11.03.2022 10:56 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:56
Mübarek Cuma gününde milyonlarca Müslüman sevdikleriyle paylaşabileceği en yeni en güzel anlamlı Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Bugüne özel kısa, uzun, ayetli, hadisli Cuma mesajlarına haberimizde sizler için derledik. İşte sosyal medyada Facebook, İnstagram, Twitter gini mecralarda paylaşabileceğiniz yada Whatsapp'tan yakınlarınıza gönderebileceğiniz Cuma mesajları... Hayırlı Cumalar 🙏