İlkokul, lise, üniversite mezununa en az 6.220 TL maaş! 2022 kamu memur alımı, kurum dışı memur alımı... İŞKUR 2022 ALIMLARI BAŞLADI!
İŞKUR personel alımı 2022 birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni açılan pozisyonlar kapsamında 127.591 kişi aranıyor. İŞKUR personel alımı 2022 ve açık pozisyonlar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıldı. Aranan tüm pozisyonlar için toplam 127 bin kişi alınacak. Peki, İŞKUR iş ilanları 2022 neler? 2022 İŞKUR başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
İŞKUR KAMU MEMURU ALIMI 2022
Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2022
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 12.07.2022
Siirt Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2022
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 27.07.2022
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur Alım İlanı 29.07.2022
İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2022
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 08.07.2022
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı Personel Alım İlanı 25.07.2022
Yalova Altınova Belediyesi Memur Alım İlanı 03.08.2022
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.07.2022
Sinop Dikmen Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 27.07.2022
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 08.07.2022 (1)
DSİ Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 28.07.2022
Gaziantep Nizip Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.08.2022
DSİ Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 30.07.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.09.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 02.08.2022
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı Sınav İlanı 18.11.2022
Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.08.2022
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 29.07.2022
İŞKUR KURUM DIŞI MEMUR ALIMI 2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. ( İSBAK ) 31.08.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.08.2022
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş/30.05.2022
Çankırı Müze Müdürlüğü.15.07.2022
İstanbul İsttelkom Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 29.07.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.08.2022 (1)
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları İnş. Nak. Tem. Sağ. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 20.07.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Engelli Alım İlanı 31.07.2022
İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 21.07.2022
Samsun Canik İmar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 08.07.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.08.2022 (2)
İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. 08.07.2022
Erzurum Esker İnş.Taah.Enerji Ürt.Gıda Tic.ve San.A.Ş.08.07.2022
Ankara Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi A.Ş. 08.07.2022
Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 28.07.2022
Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 20.07.2022
Batman Belediyesi Personel A.Ş 05.08.2022
Batman Belediyesi Personel A.Ş ( Beden İşçisi ) 29.07.2022
Batman Belediyesi Personel A.Ş ( Otobüs Şoförü ) 22.07.2022
Hatay Deftur Sanat Kültür Özel Eğitim Spor ve Tic. A.Ş. 07.07.2022
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 07.07.2022
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 07.07.2022
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 07.07.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.08.2022 (3)
İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 31.07.2022
İstanbul Pentaş Pendik İnş. Org. Yay. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. (PENTAŞ A.Ş.) 31.07.2022
İstanbul İsttelkom Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 28.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 11.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 12.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 07.07.2022
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Tic. A.Ş. (İGDAŞ) 07.07.2022
İstanbul Kiptaş Konut İmar Plan Turizm Ulaşım ve Tic. A.Ş. 08.07.2022
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.07.2022
Bolu Göytur Turz.Sağ. Petr. Tem.San. Tic. Ltd. Şti. 07.07.2022
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Temz. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.07.2022
Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hiz. İnş. Tur. Taş. San. Tic. AŞ. 08.07.2022
Sinop İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi 19.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 08.07.2022
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 08.07.2022
Muğla Bodrum Belediyesi Personel AŞ. 18.07.2022
Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) 08.07.2022
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 07.07.2022
Ordu Orkent İnşaat İmar San ve Tic AŞ 31.07.2022
Ordu Orkent İnşaat İmar San ve Tic AŞ 16.07.2022
Burdur Salda Gölü Tur. Ak. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.07.07.2022
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 07.07.2022
Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. Aş. 09.07.2022
Bolu Mengen Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 09.07.2022
Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 13.07.2022
Trabzon Hayrat Belediyesi Personel Limited Şirketi 08.07.2022
Trabzon Hayrat Belediyesi Personel Limited Şirketi 08.07.2022 (1)
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. Engelli Alım İlanı 31.08.2022
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 08.07.2022
İstanbul İstgüven Güvenlik A.Ş. 08.07.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 10.07.2022
Aydın Müze Müdürlüğü Tralleis Antik Kenti Kazısı 15.09.2022
Adana Feke Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti. 08.07.2022
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 07.07.2022
İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 14.07.2022
Ordu Altınordu SYDV Başkanlığı 18.07.2022
Ordu Orbel A.Ş. 18.07.2022
Eskişehir Belkent A.Ş. 12.07.2022
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.Mak.ve İnş.San.Tic. Ltd.Şti. 07.07.2022
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.Mak.ve İnş.San.Tic. Ltd.Şti. 16.07.2022
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A. Ş. 07.07.2022
Çorum İskilip Belediyesi Pers. Ltd. Şti.07.07.2022
Tunceli Pertek Belediyesi Perbaş Turz. Bil. İnş. Mad. Gıda Ürt. Paz. Tic. A.Ş. 08.07.2022
İzmir Urit Urla İnşaat Turizm İnsan Kayn.San.Tic.Ltd.Şti. 15.07.2022
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 08.07.2022
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.07.2022.
İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. 07.07.2022
Aydın Efebel Personel Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Tur. Jeo. San. Ve Tic. A.Ş. 07.07.2022
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 18.07.2022
Kayseri Spor Etkinlikleri Tur İnş San ve Tic A.Ş.07.07.2022
Kayseri İncesu İmar A.Ş. 08.07.2022
Aydın Didim Dihiz Turizm Organizasyon Denizcilik Taş. 14.07.2022
İstanbul Metro A.Ş. 25.07.2022
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.07.2022
İstanbul Kiptaş Konut İmar Plan Turizm Ulaşım ve Tic. A.Ş. 13.07.2022
İstanbul Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 22.07.2022
Osmaniye Toprakkale Belediyesi Ata Ekmekçilik Tic. Ltd. Şti. 07.07.2022
İstanbul İsyön Yönetim Yenileme A.Ş. 10.07.2022
Denizli Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 08.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 10.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 09.07.2022
Bolu Mengen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 08.07.2022
Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 07.07.2022
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 07.07.2022
Zonguldak Alaplı Belediyesi Personel Ltd. Şti 14.07.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 07.07.2022
Tokat Gökal Belediyesi Personel Ltd. Şti 08.07.2022
Aydın İmar San. Ve Tic. A.Ş. 07.07.2022
İzmir İBB Grandplaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş. 09.07.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 10.07.2022 (1)
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ERTANSA 07.07.2022