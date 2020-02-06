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İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, yalan üstüne yalan söylemeye devam ediyor. Portakal dün yayınlanan Fox haber bülteninde söylediği, "Başkan Erdoğan'a soru sormamamız söylendi" yalanıyla ilgili bugün çark ederek özür diledi. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı Portakal'a #İstifaEtmelisinPortakal etiketiyle tepki gösterdi.

06.02.2020 23:34 - Son Güncelleme: 06.02.2020 23:39
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

Emperyalist Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal her fırsatta hükümeti karalamak için yalan üstüne yalan söylüyor.

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İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

Yalanlarını farklı boyutlara taşıyan Portakal göz göre göre söylediği yalanı bugün yayınlanan Fox tv haber bülteninde özür dileyerek itiraf etti ve yüzü bile kızarmadı.

İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ
Portakal, Başkan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladığı görüntüleri hiçe sayarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kendilerinin yanına üç kez ayrı ayrı gelerek 'kesinlikle soru almıyoruz' dediğini iddia etmişti.

İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

ÖZÜR DİLEDİ
Yalanı alışkanlık haline getiren Portakal bugün yayınlanan haber bülteninde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan özür diledi.

İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

BAŞKAN ERDOĞAN HADSİZ YUNAN VEKİLE CEVAP VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, milletin bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulunmayız. Cevabımızı çok daha farklı bir şekilde veririz.

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