İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, yalan üstüne yalan söylemeye devam ediyor. Portakal dün yayınlanan Fox haber bülteninde söylediği, "Başkan Erdoğan'a soru sormamamız söylendi" yalanıyla ilgili bugün çark ederek özür diledi. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı Portakal'a #İstifaEtmelisinPortakal etiketiyle tepki gösterdi.
Emperyalist Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal her fırsatta hükümeti karalamak için yalan üstüne yalan söylüyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BAŞKAN ERDOĞAN HADSİZ YUNAN VEKİLE CEVAP VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, milletin bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulunmayız. Cevabımızı çok daha farklı bir şekilde veririz.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN O RÖPORTAJINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN