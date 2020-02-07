İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi. Askeri araçların geçişi gören öğrenciler, Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" diye seslendi.

07.02.2020 12:09 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





