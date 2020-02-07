GaleriGüncel

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi. Askeri araçların geçişi gören öğrenciler, Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" diye seslendi.

07.02.2020 12:09 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" dedi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı

Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal