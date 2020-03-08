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II. Abdülhamid'in saati rekor ücretle satıldı! (Osmanlı sultanlarının bilinmeyen antika eşyaları)

İstanbul'da II. Abdülhamid'e ait olan altın cep saati 180 bin liradan açık arttırmaya çıkarıldı. Nişantaşı'nda bir galeride düzenlenen açık arttırmaya yoğun ilgi gösterildi. 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa çıkarılan II. Abdülhamid'in saati, 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

08.03.2020 10:45 - Son Güncelleme: 08.03.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





