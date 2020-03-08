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II. Abdülhamid'in saati rekor ücretle satıldı! (Osmanlı sultanlarının bilinmeyen antika eşyaları)
II. Abdülhamid'in saati rekor ücretle satıldı! (Osmanlı sultanlarının bilinmeyen antika eşyaları)
İstanbul'da II. Abdülhamid'e ait olan altın cep saati 180 bin liradan açık arttırmaya çıkarıldı. Nişantaşı'nda bir galeride düzenlenen açık arttırmaya yoğun ilgi gösterildi. 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa çıkarılan II. Abdülhamid'in saati, 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.
08.03.2020 10:45
- Son Güncelleme: 08.03.2020 10:45
İstanbul'da II. Abdülhamid'in 180 bin liraya satışa çıkarılan altın cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.
Nişantaşı'ndaki bir galeride "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi.
Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu. II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu.
Saat rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı.
Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.