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İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek 2014 yılında Deniz Kuvvetlerine katılan deniz karakol uçakları, Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Ege'ye varana kadar birçok bölgede görev yapıyor. P235 uçakları, Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor.

08.03.2020 14:06 - Son Güncelleme: 08.03.2020 14:06
İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.

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İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.

İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Salihreis firkateyni, Preveze sınıfı denizaltılarından TCG 18 Mart, bir deniz karakol uçağına (P235) ek olarak Gabya sınıfı TCG Gaziantep firkateyniyle katıldığı tatbikat yerinde takip edildi.

İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

Tatbikat boyunca planlı tüm sortilerini icra ederek Dynamic Manta 2020'deki görevlerini yüzde 100 başarıyla tamamlayan Deniz Hava Komutanlığına bağlı TCB 655 numaralı deniz karakol uçağı da tatbikat sırasında içinden görüntülendi.

İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor

UÇUŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VE DENİZALTI AVI
Türk deniz havacıları, uçuş öncesi brifingiyle tatbikatı yöneten komutanlıktan aldığı görevi ve son hava durumlarını birlikte gözden geçirerek, kalkış hazırlıklarını tamamladı.

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