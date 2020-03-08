İşte Türk donanmasının havadaki gözü! Gücümüze güç katıyor
Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek 2014 yılında Deniz Kuvvetlerine katılan deniz karakol uçakları, Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Ege'ye varana kadar birçok bölgede görev yapıyor. P235 uçakları, Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor.
Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.