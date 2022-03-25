HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu