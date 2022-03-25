HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!
Soğuk hava dalgasının ve kar yağışının esirinde olan Türkiye'ye bahar geliyor. Hava ne zaman ısınacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının yanıtları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak. Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.
İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.
İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu