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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

Soğuk hava dalgasının ve kar yağışının esirinde olan Türkiye'ye bahar geliyor. Hava ne zaman ısınacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının yanıtları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

25.03.2022 16:11 - Son Güncelleme: 25.03.2022 16:11
HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak. Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.

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HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.

İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den bahar müjdesi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

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