27 Mart Pazar İstanbul maratonu nedeniyle kapalı olan yollar hangileri? Valilik alternatif güzergahları duyurdu

27 Mart 06.00-13.30 saatlerinde kapanacak yollar açıklamada şöyle sıralandı:

"Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak. Ayvansaray'dan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır. Yevadut Caddesi'nden akım D-100 kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir. Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar, E-5 Güney Ayvansaray'a inişler."