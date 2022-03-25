27 Mart Pazar İstanbul maratonu nedeniyle kapalı olan yollar hangileri? Valilik alternatif güzergahları duyurdu
İstanbul Valiliği, 27 Mart'ta düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Duyuruda, alternatif güzergah bilgisi de yer aldı. Peki, İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar nereler? İşte haberin detayları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar...
Açıklamada, Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.
27 Mart 06.00-13.30 saatlerinde kapanacak yollar açıklamada şöyle sıralandı:
"Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak. Ayvansaray'dan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır. Yevadut Caddesi'nden akım D-100 kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir. Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar, E-5 Güney Ayvansaray'a inişler."
Açıklamada, 27 Mart saat 06.00-14.00'te kapanacak yollar ise şu şekilde aktarıldı:
"Gülhane Parkı Sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.) Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.) Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray ayrımları, Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkışlar dahil -Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde- Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)"