İHA ve füzelerde kullanılacak! Dünyanın en küçük ’antijam’ı!

Anti-jamin elektronik harbin en önemli ögesi olduğunu vurgulayan Erdem, "Platformlarımız operasyon yaparken veya bir yere giderken halk dilinde GPS alıcısına ihtiyaç duyuyor. Sinyaller uydudan yayınlandığı için son derece düşük seviyede ve karıştırılması çok kolay. Geliştirdiğimiz çözümlerle temiz GNSS sinyalini platformlara sağlamayı başarıyoruz. 8 ve 4 antenli, minyatür ve bütünleşik modellerimiz var." dedi.