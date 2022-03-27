İHA ve füzelerde kullanılacak! Dünyanın en küçük 'antijam'ı!
Türk mühendisleri, savunma sanayisi ürünlerinin güvenli şekilde görev yapmasını sağlayan karıştırmaya dayanıklı küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) çözümlerine, dünya pazarlarında iddialı yeni bir ürün ekledi.
27.03.2022 17:08 - Son Güncelleme: 27.03.2022 17:08
TUALCOM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem, AA, elektronik harp, telemetri, uçuş sonlandırma, anti-jam ve data link konularında 2013 yılından itibaren geliştirme ve üretim yaptıklarını söyledi. Erdem, elektronik harbin ise sonu gelmeyen, sürekli karşı tedbirlerin olduğu bir alan olduğuna dikkati çekti.
Anti-jamin elektronik harbin en önemli ögesi olduğunu vurgulayan Erdem, "Platformlarımız operasyon yaparken veya bir yere giderken halk dilinde GPS alıcısına ihtiyaç duyuyor. Sinyaller uydudan yayınlandığı için son derece düşük seviyede ve karıştırılması çok kolay. Geliştirdiğimiz çözümlerle temiz GNSS sinyalini platformlara sağlamayı başarıyoruz. 8 ve 4 antenli, minyatür ve bütünleşik modellerimiz var." dedi.