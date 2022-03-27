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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'KIZILELMA' paylaşımı: "Hemen resim çekilelim dedik"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, paylaşımında, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerine yer verdi.

27.03.2022 18:02 - Son Güncelleme: 27.03.2022 18:03
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran ’KIZILELMA’ paylaşımı: Hemen resim çekilelim dedik

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

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Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran ’KIZILELMA’ paylaşımı: Hemen resim çekilelim dedik

Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran ’KIZILELMA’ paylaşımı: Hemen resim çekilelim dedik

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran ’KIZILELMA’ paylaşımı: Hemen resim çekilelim dedik

İşte kare kare o fotoğraflar;

Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran ’KIZILELMA’ paylaşımı: Hemen resim çekilelim dedik
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