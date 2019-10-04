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Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04.10.2019 16:37 - Son Güncelleme: 04.10.2019 16:42
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında...
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