İdlib şehidi Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit için helallik istedi. Erbaş, "Rabbim şehidimize ve tüm şühedamıza rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki; 'Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyin. Bizzat onlar diridirler ama siz anlamazsınız.' Diri olduğuna inandığımız Halil Çankaya kardeşimiz inşallah peygamberimizin komşusu olacaktır" dedi.