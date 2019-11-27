Karada ve suda düşmana korku salıyorlar! Dünya hayranlıkla izliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi komandolar, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor. Eğitim kapsamında amfibi deniz piyadeleri muharebe sahasının canlandırıldığı düşman arazisine sızma operasyonu gerçekleştiriyor.

27.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 27.11.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





