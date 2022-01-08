İçişleri Bakanlığı tüm Türkiye'de "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yaptı! 588 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 53 bin 572 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yaptı. Yapılan açıklamada çeşitli suçlardan aranan 588 şüphelinin yakalandığını 31 şüphelinin de gözaltına aldındığını bildirdi. Haberin detayları...
08.01.2022 10:49
- Son Güncelleme: 08.01.2022 11:02
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.
İşte o açıklama:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.