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Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey'in dördüncü prototipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi.

07.01.2022 11:58 - Son Güncelleme: 07.01.2022 12:35
Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor.

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Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar" programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ürünler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

Fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görülmüş oldu.

Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri 'Gökbey' hızla seri üretime doğru ilerliyor.

Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.

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