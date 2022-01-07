Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopter Gökbey ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey'in dördüncü prototipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi.
07.01.2022 11:58
- Son Güncelleme: 07.01.2022 12:35
Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar" programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ürünler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görülmüş oldu.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.