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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20'yi görecek! İstanbul'a kar yağacak mı?

HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20'yi görecek! İstanbul'a kar yağacak mı?

Bir anda bastıran soğuk hava ve yağışlar nedeniyle İstanbullular "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu uyarılarını peş peşe yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi. Çelik, hafta başından itibaren sıcaklıkların iç, batı ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini, doğuda ise gece sıfırın altında 20 derecenin görülebileceğini söyledi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu

17.12.2021 12:42 - Son Güncelleme: 17.12.2021 12:49
HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20’yi görecek! İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul başta olmak üzere birçok il için hava sıcaklıklarının düşeceği uyarıları yapılırken bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi.

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HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20’yi görecek! İstanbul’a kar yağacak mı?

Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20’yi görecek! İstanbul’a kar yağacak mı?

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek." tahmininde bulundu.

HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20’yi görecek! İstanbul’a kar yağacak mı?

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

HAVA DURUMU | Donacağız! Tarih verildi eksi 20’yi görecek! İstanbul’a kar yağacak mı?

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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