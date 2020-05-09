RAMAZAN İMSAKİYE
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'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Türkiye'nin İngiltere'ye tıbbî yardım malzemesi göndermesi "içimizdeki İngilizler'i" rahatsız etti. Uluslararası medya organlarından sonra ülkemizde yayın yapan bazı gazeteler ve yazarlar Türkiye'yi hedef aldı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

09.05.2020 09:33 - Son Güncelleme: 09.05.2020 09:43
'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbî yardım malzemesi göndermesi "içimizdeki İngilizler'i" rahatsız etti.

Türkiye'deki yayın yapan bazı gazeteler ve yazarlar ile uluslararası medya organları; İngiltere hükümetinin, Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıklamasına rağmen ülkemizi hedef aldı. İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin Türkiye'den gelen sağlık malzemesinin, gerekli standartları karşılamadığı için, Heathrow Havalimanı'ndaki depoda geri gönderilmek üzere bekletildiğine yönelik yalan haber paylaşıldı. İşte o paylaşımlar:

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'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

GÜRCANLI'DAN REZİL PAYLAŞIM
Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı: "Caka satayım derken rezil olmak böyle bir şey. Vatandaşına bile vermediğin ekipmanı İngilizler'e ver. Onlar beğenmeyip iade etsin. İngilizler, Türkiye'den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor."

'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Cumhuriyet Gazetesi: "İngiltere, Türkiye'den giden 400 bin ekipmanı standartlara uymadığı için iade ediyor."

'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: "İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır"

'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Hürriyet eski Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel: "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu önlükler standartlara uymadığı için depoda bekliyormuş. İngiliz Sağlık Bakanlığı iade etmek ve parayı geri almak istiyormuş. 7 düveli dize getiren korona diplomasisi"

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