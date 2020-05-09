'İçimizdeki İngilizler' Türkiye’nin İngiltere’ye tıbbî yardım malzemesi göndermesini hazmedemedi!

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbî yardım malzemesi göndermesi "içimizdeki İngilizler'i" rahatsız etti.



Türkiye'deki yayın yapan bazı gazeteler ve yazarlar ile uluslararası medya organları; İngiltere hükümetinin, Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıklamasına rağmen ülkemizi hedef aldı. İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin Türkiye'den gelen sağlık malzemesinin, gerekli standartları karşılamadığı için, Heathrow Havalimanı'ndaki depoda geri gönderilmek üzere bekletildiğine yönelik yalan haber paylaşıldı. İşte o paylaşımlar: