RAMAZAN İMSAKİYE
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Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi. İşte hastane çalışmasındaki son durum.

09.05.2020 10:08 - Son Güncelleme: 09.05.2020 10:14
Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.

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Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı. 32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor.

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