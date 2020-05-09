Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

