Atatürk Havalimanı'daki hastanenin yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı | Son durum havadan görüntülendi
Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi. İşte hastane çalışmasındaki son durum.
09.05.2020 10:08
- Son Güncelleme: 09.05.2020 10:14
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