İBB’nin yapamadığını bakanlık yaptı: İstanbul’a yeni metro kısa sürede hizmette!

"RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'Sİ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İSTANBUL'A KAZANDIRILMIŞ OLACAK"

"Toplam uzunluğu 95,9 kilometre olan 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hatlarını hizmete almak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek. Bir başka, deyişle raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmış olacak."