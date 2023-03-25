İBB’nin yapamadığını bakanlık yaptı: İstanbul’a yeni metro kısa sürede hizmette!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı kısa sürede tamamlandıklarını belirterek, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek" dedi.
İstanbul'da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun "Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı" ile 87,4 kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'Sİ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İSTANBUL'A KAZANDIRILMIŞ OLACAK"
"Toplam uzunluğu 95,9 kilometre olan 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hatlarını hizmete almak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek. Bir başka, deyişle raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmış olacak."
Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurguladı.
"SAATTE TEK YÖNDE 70 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK"
Devrin ardından kısa süre içerisinde hattın test sürüşlerine hazır hale getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.