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Haberler Güncel CHP'lisi FETÖ'cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: 'Kılıçdaroğlu - Las Vegas' müfterilerinin deşifresi

CHP'lisi FETÖ'cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: 'Kılıçdaroğlu - Las Vegas' müfterilerinin deşifresi

CHP'nin fondaş medyası, FETÖ'cü hesaplar ve sosyal medya manipülatörlerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" başlıklı videolar doğruluğu teyit edilmeden Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin montaj olduğu ortaya çıktı. Skandal sadece bununla da sınırlı değildi... T24, Las Vegas videosuyla ilgili hızını alamayıp bir de hayali röportaj gerçekleştirdi. Takvim.com.tr, doğruluğunu teyit etmeden "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" paylaşımlarını imza atan CHP yandaşı fondaş medya unsurlarını sizler için derledi.

takvim.com.tr
24.03.2023 01:26 - Son Güncelleme: 24.03.2023 01:41
CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kirli algı operasyonları ve dezenformasyonlara maruz kalıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

Bunun son örneği "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" başlıklı paylaşımlarla bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce bir çocukla pilav yediği görüntüler seçim sath-ı mailine girdiğimiz şu sıralarda tekrar gündeme getirildi.

CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

CHP yandaşı haber siteleri ve sosyal medya hesapları görüntüleri peş peşe paylaşırken enterasan bir olay kayıtlara geçti.

CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

Söz konusu görüntülerin ABD'deki Las Vegas'ta bir dev ekrana yansıtıldığı iddia edildi, konuya ilişkin peşi sıra paylaşımlar yapıldı.

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