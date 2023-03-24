CHP’lisi FETÖ’cüsü fondaşı... Alayı fena patladı! Hayali röportaj bile yapmışlar: ’Kılıçdaroğlu - Las Vegas’ müfterilerinin deşifresi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce bir çocukla pilav yediği görüntüler seçim sath-ı mailine girdiğimiz şu sıralarda tekrar gündeme getirildi.