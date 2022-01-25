HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul’a ne kadar kar yağacak?
İstanbul'a dün öğle saatlerinden itibaren yağan yoğun kar, İBB'nin iş bilmezliği nedeniyle hayatı felç etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB, yeterli tedbirleri almadığı için binlerce kişi trafikte kaldı evlerine gidemedi. Peki İstanbul'a kar yağışı devam edecek mi? İşte dün yaşanan rezaletin ardından merak edilen sorunun yanıtı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi.
Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANMAYA BAŞLANDI
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.
Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından
jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.
Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.
BEYLİKDÜZÜ HADIMKÖY BAĞLANTI YOLUNDAKİ SÜRÜCÜLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
İstanbul'u 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası hayatı durdurdu. Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.
PEKİ KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek. Ama bugün deniz etkisi dediğimiz, bizim İstanbul'a özel bir durumdur bu. Marmara'nın batısında ve güneyinde çok hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Bunun nedeni deniz etkisi.
Karadeniz üzerinden gelen bu akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor ve bu buharlaşma havadaki nemi ve yağışı arttırıyor. Şu anda onu görüyoruz. Bu sadece Marmara bölgesinin batısında. İstanbul'un Anadolu yakısında şu anda bu kadar kar yok. Akşama kadar bu devam edecek. Yarın İstanbul'da hafifleyecek biraz kar akşam da tekrar devam edecek.