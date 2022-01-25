HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul’a ne kadar kar yağacak?

Karadeniz üzerinden gelen bu akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor ve bu buharlaşma havadaki nemi ve yağışı arttırıyor. Şu anda onu görüyoruz. Bu sadece Marmara bölgesinin batısında. İstanbul'un Anadolu yakısında şu anda bu kadar kar yok. Akşama kadar bu devam edecek. Yarın İstanbul'da hafifleyecek biraz kar akşam da tekrar devam edecek.