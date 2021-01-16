SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu
Son dakika haberi... Kar yağışının etkisini artırmasıyla birçok ilimiz beyaza büründü. Yoğun kar yağışlarının etkisini arttırarak sürdürdüğü Doğu Anadolu'da çok sayıda ilde köy yolları ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Muş'ta ise tipinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerimizde kar yağışı var? İşte son dakika haberinin detayları.
16.01.2021 11:11
- Son Güncelleme: 16.01.2021 11:11
Tipi nedeniyle Üçevler grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarında, ilerlemekte güçlük çektiklerini anlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın, "Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki köy yollarımız ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 724 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığının 2-3 metreyi aştığı ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Bir an önce tüm köy yollarını açmayı hedefliyoruz diye konuştu.
DİĞER GALERİLER