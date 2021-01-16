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SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

Son dakika haberi... Kar yağışının etkisini artırmasıyla birçok ilimiz beyaza büründü. Yoğun kar yağışlarının etkisini arttırarak sürdürdüğü Doğu Anadolu'da çok sayıda ilde köy yolları ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Muş'ta ise tipinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerimizde kar yağışı var? İşte son dakika haberinin detayları.

16.01.2021 11:11 - Son Güncelleme: 16.01.2021 11:11
SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

Kışın çetin geçtiği Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu, ulaşıma kapandı.

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SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışmalarının ardından 52 köy yolunu ulaşıma açtı.

SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

Ancak dün gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışında yeniden 32 köy yolu, ulaşıma kapandı.

SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

Tipi nedeniyle Üçevler grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarında, ilerlemekte güçlük çektiklerini anlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın, "Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki köy yollarımız ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 724 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığının 2-3 metreyi aştığı ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Bir an önce tüm köy yollarını açmayı hedefliyoruz diye konuştu.

SON DAKİKA: O ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı! Çığ uyarısı geliyor | 16 Ocak hava durumu

İş makinesi operatörü Gökhan Şimşek de "Karla mücadele çalışması yürüttüğümüz bölgede, yaklaşık 3 metre kar var. Yoğun bir şekilde tipi de var ama çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor dedi.

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