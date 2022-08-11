AFAD, AKOM, Valilik son dakika açıklama! Bugün hava durumu nasıl? İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? 12 Ağustos YARIN...

Son dakika haberi... İstanbullular dikkat! Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) peş peşe uyarılar yapıldı. Maegakent İstanbul'da 2 gün sürmesi beklenen yağış hayatı felç edebilir. Vatandaşların dikkatli olmaları konusunda yazılı açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? 12 Ağustos YARIN hava nasıl olacak? İşte AFAD, AKOM son dakika açıklama...