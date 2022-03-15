HAVA DURUMU | Kar yeniden geliyor! 4 gün sürecek! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'a kar yağacak mı?
Günlerdir soğuk hava etkisinde olan Türkiye'ye kar yağışı tekrar geliyor. Özellikle İstanbul'da kar yağacak mı? sorusu büyük merak konusu iken Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, kar yağışının 4 gün süreceğini açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
CUMA TEKRAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara "İstanbul dahil" karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.
SOĞUK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada Perşembe günü yurdun birçok kentinde yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklar tekrar düşecek. Öte yandan Cuma günü tekrardan başlayacak olan kar, karla karışık yağmurun 4 gün devam etmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı