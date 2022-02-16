İBB'den bir hukuksuzluk daha! Kendi yaptığı ihaleye uymadı: Turist otobüsü işletmecilerini zorla duraktan çıkarttı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir hukuksuzlukla gündeme geldi. İBB kendi yaptığı ihaleye uymadı. Turist otobüsü işletmecilerini zorla duraklardan çıkarttı. Şirketin avukatı Abide Gülel Birsen, suç duyurusunda bulunup, "Çalışanlara saldırıldı, işgal hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.
Daha önce ihaleyle aldıkları turistik hatları işleten şirketler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iş yapmalarının engellendiği ve çalışanlarına zabıtalarca saldırıldığı gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunup dava açtı.
Söz konusu durakların ve hatların işletmesini yapan Erem Travel ve Turizm şirketinin avukatı Abide Gülel Birsen, yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Avukat Birsen, daha önce ihaleyle bu durakların alındığını ve İBB'nin süre bitmeden işgal ettiğini ifade ederek, şunları anlattı:
"Müvekkil şirket, 3499 Belge numaralı Bigbus tourism – Bigbus istanbul turizm seyahatı - A Grubu Seyahat Acentesidir. 35 ülkede turistik taşımacılık faaliyeti yapmakta olup Dünya'nın bu alanda önde gelen ilk 3 uluslararası firmasından birisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında turizm sektöründe hizmet vermek üzere 2002 tarihli UKOME kararı ile TB1 ve TB2 hatları "turistik hat" adı altında kurulmuştur. Bu hatların ihalesinin yapılması yetkisi İETT'ye verilmiştir. Gerçekleştirilen "ihale" kapsamında 14.02.2011 tarihinde 10 adet otobüs ile 2 hat üzerinde ve 10 yıllığına turistik taşıma yapmak üzere hat, müvekkil şirket tarafından kiralanmıştır.
"İETT TARAFINDAN 2022 YILI İÇİN UZATILMAMIŞTIR"
Duraklar/işyerleri 01.07.2011 tarihinde müvekkile fiilen teslim edilmesi ile sözleşme süresi başlamıştır. Pandeminin başlamasıyla İETT'nin 15.4.2020 tarihli yazısı ile ve mükerrer defa ifade edildiği üzere müvekkil şirketin sözleşmesi pandemi süreci bitene dek uzatılmıştır. Pandemi nedeniyle uzatılan sözleşme devam etmesine rağmen müvekkilin otobüslerinin işletme ruhsatları sözleşmenin süresinin bittiği gerekçesiyle İETT tarafından 2022 yılı için uzatılmamıştır.
"ZOR KULLANILARAK VE DARP EDİLEREK TAHLİYE EDİLDİLER"
17.01.2022 tarihinde İstanbul Sultanahmet Meydanına İBB'ye(Ulaşım A.Ş.'ye) bağlı olan BusForUs yazılı otobüsler sahaya çıkarılmıştır. Bu tarihte İETT/Ulaşım A.Ş. müvekkilin karşısına sözleşme tarafı olarak değil rakip firma olarak çıkmıştır. İBB, kamu gücünü fiilen müvekkile karşı kullanmakta olup müvekkilin bunu durdurma kabiliyeti yoktur. Aynı gün, müvekkilin İETT ile sözleşmesi devam ettiği halde 250'den fazla zabıta marifetiyle müvekkil çalışanları işyerlerinden işyeri dokunulmazlığı göz ardı edilerek hiçbir mahkeme kararı olmadan zor kullanılarak ve darp edilerek tahliye edilmiş, yasal hakkı olan turizm faaliyetlerine son verilmiştir.