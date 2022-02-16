İBB’den bir hukuksuzluk daha! Kendi yaptığı ihaleye uymadı: Turist otobüsü işletmecilerini zorla duraktan çıkarttı

Söz konusu durakların ve hatların işletmesini yapan Erem Travel ve Turizm şirketinin avukatı Abide Gülel Birsen, yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Avukat Birsen, daha önce ihaleyle bu durakların alındığını ve İBB'nin süre bitmeden işgal ettiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Müvekkil şirket, 3499 Belge numaralı Bigbus tourism – Bigbus istanbul turizm seyahatı - A Grubu Seyahat Acentesidir. 35 ülkede turistik taşımacılık faaliyeti yapmakta olup Dünya'nın bu alanda önde gelen ilk 3 uluslararası firmasından birisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında turizm sektöründe hizmet vermek üzere 2002 tarihli UKOME kararı ile TB1 ve TB2 hatları "turistik hat" adı altında kurulmuştur. Bu hatların ihalesinin yapılması yetkisi İETT'ye verilmiştir. Gerçekleştirilen "ihale" kapsamında 14.02.2011 tarihinde 10 adet otobüs ile 2 hat üzerinde ve 10 yıllığına turistik taşıma yapmak üzere hat, müvekkil şirket tarafından kiralanmıştır.