HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Sıcaklıklar düşecek geri geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı?

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar yağışı yeniden görülebilir.

