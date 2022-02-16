HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıcaklıklar düşecek geri geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı?
Haftasonu plan yapacak olanlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-20 Şubat tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.
Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı.
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
İSTANBUL'A KAR UYARISI
Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar yağışı yeniden görülebilir.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu