CİNAYETİN ARDINDAN YAKININI ARADI

Olayın şöyle geliştiği ortaya çıktı:

Haydar Duman, boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyükanne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.