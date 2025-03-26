KILIÇDAROĞLU HELALLİK İSTEMİŞTİ Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme listesi hazırlayarak 28 Şubat'ta partisinin tutumundan dolayı özür dilemişti.

Ancak söylemlerinde samimi olmayan CHP tıpkı o dönem zorbalığa çanak tuttuğu gibi benzer skandala yıllar sonra bir kez daha imza attı.

"YARIN İÇİN İPUCU VERİYOR" Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Nebi Miş, "İktidarı baskı yapmakla suçlayan CHP ve yönetiminin, daha muhalefet partisi iken bazı şirketleri ve markaları yok etme çağrısını, iktidara gelmesi halinde cezalandırılacaklar listesi hazırlamasını, bugün iktidara destek verenleri tek tek not ettiğini belirtmesini makulleştirecek bir mazeret yok. Bu bir akıl tutulması da değil. Bilinçli bir tercih. Yarın iktidara gelmesi durumunda yapacakları ile ilgili bugün söyledikleri yeterince ipucu veriyor. CHP her ne kadar seçim dönemlerinde değiştiğini söyleyip konjonktürün gerektirdiği hallerde helalleşmeden falan bahsetse de, genetik kodlarındaki topluma bakış açısı kritik dönemlerde ortaya çıkıveriyor."dedi.

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI KİME HİZMET EDİYOR? Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ise köşesinde skandal boykot çağrısı ile ilgili; 'İsrail markalarına yapılan boykota katılmayan Özgür Özel, milli markaları boykot ederek kime hizmet ediyor olabilir?' sorusunu yöneltti. Altınok, "Siyonistler, Türkiye'nin ambargosuna karşılık vermek istese Özel kadar cesaretli olamazdı. Yolsuzluk operasyonlarına tek kelime etmeyen Özel, 28 Şubat'ta darbecilerin yaptığı gibi tek tek fişlediği milli markalara boykot çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.