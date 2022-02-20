İBB'de su oyunu! 1 milyar TL’yi aşan 160 milyon metreküp su kayıp! İmamoğlu 3 ay önce...
Başkan Erdoğan suya indirim çağrısı yaparken su zammı isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyununu deşifre eden AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İSKİ'nin su zammıyla alakalı kendilerine siyasi bir tuzak kurulmak istendiğini belirtti. İmamoğlu'nun 3 ay önce meclis tarafından verilen su zammını veto ettiğini ve maddi değeri 1 milyar TL'yi aşan 160 milyon metreküp suyun kayıp olduğunu ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma günü İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 16 Şubat Çarşamba günü mecliste kabul edilmeyen suya kademeli olarak yüzde 90 ila yüzde 175 arasında zammına ret oyu veren meclis üyelerini hedef aldı.
Meclis üyelerini tehdit eden ve İSKİ'de maliyetlerin arttığı, elektrik tüketiminin arttığını belirten İmamoğlu'na cevap ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu yaptığı açıklamada, 2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan suyla şimdiki arasında fark olduğunu dile getirerek, "2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168 milyon metreküp fark var. Bu farkın da maddi değeri yaklaşık 1 milyar TL bu suya ne oldu?" dedi.
ÇÖPTEN 1.2 MİLYAR KW ELEKTRİK ÜRETİLDİ
İBB'nin AK Parti dönemi yaptığı çöpten elektrik üretim tesisinin yılda 1.2 milyar KW elektrik ürettiğini bilgisini paylaşan Göksu, "Bu tesis yılda 1.2 milyar KW elektrik üretiyor. Bu üretilen elektriği devlete satmak yerine İSKi'ye verirlerse elektrik maliyetleri azalır, açıkları yılda 100 milyon KW'ya düşer. Hadi yapsınlar" dedi. Göksu ayrıca İBB'nin ürettiği bu elektriği 1.75 kuruşa devlete sattığını, devlete kendisinin kullandığı elektriğe karşılık 1.35 kuruş ödeyerek buradan da kar elde ettiğini aktardı.
İSKİ 2021'DE 152 MİLYON KW ENERJİ ÜRETTİ
Öte yandan çöpten üretilen 1.2 milyar KW elektriğin haricinde İSKİ de sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden paylaştığı bilgilere göre 2021 yılında kojenerasyon tesisleri ve güneş enerjisi panelleri ile 152 milyon kWh elektrik enerjisi ürettiği bilgisini paylaştı. İSKİ yaptığı bilgilendirmede, üretilen enerjilerin 5 milyon KW'tı İkitelli, Kağıthane ve Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile Ferhatpaşa, Kartal, Battalgazi, Eşref Bitlis ve Esenyalı Terfi Merkezleri'ndeki su depolarının üzerindeki güneş panelleri aracılığıyla üretildiğini aktardı.