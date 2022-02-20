İBB’de su oyunu! 1 milyar TL’yi aşan 160 milyon metreküp su kayıp! İmamoğlu 3 ay önce...

Meclis üyelerini tehdit eden ve İSKİ'de maliyetlerin arttığı, elektrik tüketiminin arttığını belirten İmamoğlu'na cevap ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu yaptığı açıklamada, 2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan suyla şimdiki arasında fark olduğunu dile getirerek, "2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168 milyon metreküp fark var. Bu farkın da maddi değeri yaklaşık 1 milyar TL bu suya ne oldu?" dedi.