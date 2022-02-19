2023 seçim anketlerinde son durum! AK Parti'nin oy oranı ne? En yakın rakibine attığı fark...
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın adayı hala belirsizliğini koruyor. Seçim hazırlıklarının hızlanmaya başladığı süreçte anket çalışmaları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Son anket çalışmalarından çıkan sonuca yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Partili kurmaylar, "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibine 10-12 fark atıyor" ifadelerini kullandı.
19.02.2022 22:22 - Son Güncelleme: 19.02.2022 22:23
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
"KAPI KAPI DOLAŞARAK ÇALIŞACAĞIZ"
2023 seçimlerine değinen Kurtulmuş, "2023 seçimleri aslanın ağzındadır. Haziran 2023 uzakta değildir. Bu süre içerisinde kapı kapı dolaşarak çok çalışacağız. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.
"AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ"
Kurtulmuş, kamuoyu yoklamalarına göre AK Parti'nin en yakın rakibe 10-12 puan fark attığını söyleyerek, "Muhalefet konuşuyor ya zannedersin kendileri birinci olmuş.