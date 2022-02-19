2023 seçim anketlerinde son durum! AK Parti’nin oy oranı ne? En yakın rakibine attığı fark...

"KAPI KAPI DOLAŞARAK ÇALIŞACAĞIZ"

2023 seçimlerine değinen Kurtulmuş, "2023 seçimleri aslanın ağzındadır. Haziran 2023 uzakta değildir. Bu süre içerisinde kapı kapı dolaşarak çok çalışacağız. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.