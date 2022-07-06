Vizeler kaldırıldı! Türkiye'den sadece kimlikle seyahat dönemi! Artık vize, pasaport olmadan gidilecek...
Yaz aylarıyla birlikte on binlerce kişi vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeleri merak ediyor. Yurt dışı seyahati planlayanlar vize ve pasaport olmadan hangi ülkelere gidileceğini araştırıyor. Son olarak Türkiye ile Sırbistan arasında "kimlikle seyahat"in önünü açan düzenleme hayata geçirildi. Bununla beraber Türkiye'den onlarca ülkeye vize olmadan seyahat etmek mümkün. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
Andorra
90 gün vizesiz.
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.