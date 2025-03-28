DAİRELERİ ADEM SOYTEKİN'E DEVRETTİK Ofisinde imzaladığı senetleri Zafer Gül'e verdiğini belirten tanık, şöyle devam etti: "D.A, senetlerin Fatih Keleş'te olduğunu, ödemeyi ona yapmamız gerektiğini söyledi. O dönemki avukatım Oğuzhan Güney (vefat etti), D.A. ve Zafer Gül ile birlikte Fatih Keleş'e ödeme yaptı. Sonrasında ben ve Zafer, kalan senetler için 13 daire verme konusunda anlaştık. Yarısını ben, yarısını da Gül İnşaat verecekti. Daireler karşılığında senetleri aldık. Murat Çalık'ın isteği üzerine daireleri Adem Soytekin Asoy İnşaat isimli firmasına devrettik. Sonraki süreçte D.A. dairelerin Asoy İnşaat tarafından Gül İnşaat' a devredildiğini ve beni dolandırdıklarını, Fatih Keleş'in de Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söyledi. D.A, Gül İnşaat'ın yaptığı inşaatların emlakçılığını yapar. Komisyon karşılığında çalışırdı. Gül İnşaat'tan parasını alamayınca bu kişileri şikayet edeceğini, yaptıkları her şeyi bildiği, kimlere rüşvet verdiğini anlatacağını söyledi. Dairelerimin tekrar Gül İnşaat'a verildiğini öğrenince Murat Çalık ile görüştüm, 'Benim dairelerimi verin.' dedim ancak iade etmeyeceklerini söyledi."

"KİRALIK KATİL TUTULDU" Daha sonra Adem Soytekin ile görüştüğünü, yanında İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da olduğunu belirten tanık, şunları dile getirdi: "Adem Soytekin'den dairelerimi istedim. Bana 'Ne dairesi vereceğim kardeşim' deyip masadan kalktı, gitti. Ben geri adım atmadım. Dairelerimi geri almak için mücadele ettim. Bu süreçte tehdit edildim, kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Gerek CİMER üzerinden, gerekse de adli mercilerde hakkımı aradım ancak sonuç alamadım. Yapılan usulsüzlüklerin üzerine gidilmedi. Ya sürüncemede bırakıldı ya da üzeri kapatıldı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesi kurtarılmış bölge gibidir. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde işleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz üzerinden takip ederdi. Adem Soytekin'e imarsız arsalar verilir, daha sonra imara açılır ve bu projelerden büyük gelir Ekrem İmamoğlu'yla paylaşılır. Adı basında sık geçmeye başlayınca Ekrem İmamoğlu, Adem üzerindeki mallarını Lotus İnşaat isimli firma üzerine devrini yaptı."



Tanığın beyanındaki iddiaları hakkında bilgisi sorulan Soytekin, "Bahse konu tanık olan kişi U.G. isimli şahıstır." dedi. Soytekin, tanığın iddia ettiği konu hakkında adli makamlarca karar verildiğini belirtti. Konuyla ilgili ret karar sonrası Yargıtay'a gidildiğini ve sürecin devam ettiğini anlatan Soytekin, Gül İnşaat'tan aldığı 13 daireyi, o tarihte Bahçeşehir'deki Gül-Asoy adi ortaklığından ayrılınca hissesine pay olarak aldığını ve projeden ayrıldığını söyledi.