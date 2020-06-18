Başkan Erdoğan "hayalim ve sevdam" demişti... İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor

Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

DEPREM ANINDA OPERASYONEL FAALİYETLER DEVAM EDEBİLECEK

Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.