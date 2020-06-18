Başkan Erdoğan "hayalim ve sevdam" demişti... İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
Son dakika haberi... Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek. Başkan Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.
Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
DEPREM ANINDA OPERASYONEL FAALİYETLER DEVAM EDEBİLECEK
Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.
Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek.
Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak.
Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak.
Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak.