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16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye'de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli göç etti. Suriyelilerin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına şimdi "seyreltme" planı devrede. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İşte o il ve ilçeler...

22.02.2022 10:00 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:00
16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye'de nüfusun demografik yapısını bozmaması için "seyreltme" uygulandığını açıklamıştı. Yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. Önce bu uygulamanın ayrıntılarına bakacağız...

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16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

MEKÂNSAL YOĞUNLAŞMAYLA MÜCADELE
Tüm Türkiye'de uygulamaya giren planın adı Mekânsal Yoğunlaşma ile Mücadele... Türkiye genelinde:

- 3.7 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli...

- 1.7 milyon farklı uyruktan olmak üzere tam 5.4 milyon yabancı yaşıyor.

16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Güvenlik yönetimi Suriyelilerin A'dan Z'ye tüm bilgilerine sahip. Ancak Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturması göç yönetimini şu başlıklarda zorladı:

16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

- Toplumsal hayata uyum sağlanması

- Güvenlik sorunları

- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu

- Sosyal ayrışmaların önlenmesi

16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Bu sorunlara Ankara Altındağ'da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara'da gündeme geldi.

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