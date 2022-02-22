16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye'de nüfusun demografik yapısını bozmaması için "seyreltme" uygulandığını açıklamıştı. Yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. Önce bu uygulamanın ayrıntılarına bakacağız...