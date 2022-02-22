16 il Suriyelilere kapatıldı! İşte Türkiye'de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler
Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli göç etti. Suriyelilerin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına şimdi "seyreltme" planı devrede. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İşte o il ve ilçeler...
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye'de nüfusun demografik yapısını bozmaması için "seyreltme" uygulandığını açıklamıştı. Yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. Önce bu uygulamanın ayrıntılarına bakacağız...
Güvenlik yönetimi Suriyelilerin A'dan Z'ye tüm bilgilerine sahip. Ancak Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturması göç yönetimini şu başlıklarda zorladı:
Bu sorunlara Ankara Altındağ'da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara'da gündeme geldi.