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Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

Türkiye'nin Wuhan'ı olarak nitelendirilen Samsun'da yüz binde 508 kişinin koronavirüs olması Karadeniz'e yeni tedbirler gelecek mi sorusunu akıllara getirdi. Yeni tedbirlerin olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller içerisinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de koronavirüs vaka sayısının her gün giderek artmasının nedeni belli oldu. Bölgedeki Kovid-19 hastalarının tedavisini üstlenen doktorlar artışın sebebini açıkladı. İşte detaylar...

29.03.2021 08:59 - Son Güncelleme: 29.03.2021 09:34
Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın illere göre risk durumu haritasına göre, Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor.

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Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz'de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen Samsun'da hastaların yüzde 80'inde İngiliz varyant türünün görüldüğünü belirten uzmanlara göre, Trabzon'da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu.

Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun'da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekiyor.

Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

DOĞUM GÜNÜNE GİTTİ
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Esra Tanyel, şunları dedi:

Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...

"Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.