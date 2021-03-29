Yeni kısıtlamalar kapıda! İşte Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasının nedeni! Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize...
Türkiye'nin Wuhan'ı olarak nitelendirilen Samsun'da yüz binde 508 kişinin koronavirüs olması Karadeniz'e yeni tedbirler gelecek mi sorusunu akıllara getirdi. Yeni tedbirlerin olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller içerisinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de koronavirüs vaka sayısının her gün giderek artmasının nedeni belli oldu. Bölgedeki Kovid-19 hastalarının tedavisini üstlenen doktorlar artışın sebebini açıkladı. İşte detaylar...
29.03.2021 08:59
- Son Güncelleme: 29.03.2021 09:34
Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz'de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen Samsun'da hastaların yüzde 80'inde İngiliz varyant türünün görüldüğünü belirten uzmanlara göre, Trabzon'da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu.