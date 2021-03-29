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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karardayken yeni koronavirüs tedbirlerinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre çok yüksek riskli illerin sayısı yükseldi. Koronavirüs vaka sayılarının da 30 binleri zorlamasının ardından yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Seyahat yasağı yeniden uygulanacak mı? Ramazan'a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte tüm merak edilenler…

29.03.2021 12:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 13:56
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Bugün tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'deki kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Öte yandan uzmanlar Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Aşıda iyi bir noktadayız diyen Prof. Dr. Necmi İlhan, "Ancak böyle giderse 30 binin üzerindeki rakamlar da söz konusu olabilir." Dedi. Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise "Bundan sonra da sayın Bakan'ın söylediği gibi 40 yaş üstünü Haziran başında aşılamış olursak önemli bir virajı almış olacağız" dedi.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan ise, "Vaka sayılarındaki artışla beraber risk haritasındaki güncellemeyle birlikte restoranların tekrar paket servise geri dönmesi gündeme gelebilir." dedi.

Alkan sözlerine şöyle devam etti: "Vaka sayılarında artışlar görmeye başlamıştık bir yandan da 150'yi geçen vefat sayılarını görüyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayıları artarsa gerekli tedbirleri alırız" mesajını paylaşmıştı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Koronavirüsle ilgili normalleşmeye yönelik geri adım atılır mı ? Bunu görmüş olacağız. Belirli renklerin belirli riskleri taşıdığı risk haritasında bir güncelleme olacak mı ? Bunu görmüş olacağız."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

BAKAN KOCA SON GELİŞMELERİ AKTARACAK
"Bir yandan haftalık 100 bin vaka sayısı açıklanıyor Sağlık Bakanlığı. Ancak risk haritasının güncellenmesiyle birlikte entübe hasta sayısı da güncellenecek. İşte bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri kabineye aktaracak. "

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR KAPATILACAK MI?
"Vaka sayılarındaki artışla beraber risk haritasındaki güncellemeyle birlikte restoranların tekrar paket servise geri dönmesi gündeme gelebilir.