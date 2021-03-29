Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Bugün tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'deki kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Öte yandan uzmanlar Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Aşıda iyi bir noktadayız diyen Prof. Dr. Necmi İlhan, "Ancak böyle giderse 30 binin üzerindeki rakamlar da söz konusu olabilir." Dedi. Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise "Bundan sonra da sayın Bakan'ın söylediği gibi 40 yaş üstünü Haziran başında aşılamış olursak önemli bir virajı almış olacağız" dedi.