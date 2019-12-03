HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte görevde yükselen hakim ve savcıların isim listesi
HSK görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte HK kararları ile görevde yükselen hakim ve savcıların isim listesi...
03.12.2019 10:43
- Son Güncelleme: 03.12.2019 10:43
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi. İşte HSK kararları ile görevde yükselen hakim ve savcıların isim listesi...
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