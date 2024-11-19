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HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi

HSK 2024 yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ne göre adli yargıda görevli 318 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 14 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:58
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

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