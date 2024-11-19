Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Biden ile sohbet etti

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, dünya çapında önemli liderlerin katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin son gününde, liderler geleneksel aile fotoğrafı çektirmek üzere bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafı çekilmeden önce ABD Başkan Joe Biden ile el sıkışarak kısa bir sohbet etti. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, İtalya Başbakanı Meloni ile yan yana durdu. Fotoğraf çekimi sırasında, liderler birbirlerinin ellerini tutarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminden önce kanada başbakanı justin trudeau ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİDEN'A VEDA Ocak ayında ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlaması beklenen Donald Trump'a koltuğunu devretmeye hazırlanan Joe Biden, son kez G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Joe Biden, Başkan Erdoğan ile bir süre sohbet etti. İki liderin kameralara yansıyan görüntülerinde, Biden'ın yüz ifadesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile Joe Biden'ın sohbet sırasındaki samimi tavırları dikkatlerden kaçmazken, o anlar görevi bırakmaya hazırlanan Biden'ın Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği son görüşmelerden biri olarak öne çıktı. BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'CAN' ile Türkiye'ye hareket etti. Başkan Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.