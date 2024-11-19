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Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde Biden ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Ocak ayında koltuğu bırakması beklenen ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:54 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:43
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Biden ile sohbet etti

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, dünya çapında önemli liderlerin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Biden ile sohbet etti

Zirvenin son gününde, liderler geleneksel aile fotoğrafı çektirmek üzere bir araya geldi.

Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Biden ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafı çekilmeden önce ABD Başkan Joe Biden ile el sıkışarak kısa bir sohbet etti.

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