Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde Biden ile sohbet etti

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi , dünya çapında önemli liderlerin katılımıyla gerçekleşti.

Zirvenin son gününde, liderler geleneksel aile fotoğrafı çektirmek üzere bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafı çekilmeden önce ABD Başkan Joe Biden ile el sıkışarak kısa bir sohbet etti.