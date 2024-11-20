HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, hafta sonu Türkiye genelinde hava koşullarında sert değişiklikler bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre pazar günü birçok bölgede kar yağışı görülecek.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI Perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi, İstanbul ve Kıyı Ege'de şiddetli yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Şen, "Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor" dedi. Ayrıca, İç Anadolu'da etkili olacak lodos fırtınası, maddi hasarlara ve hava ulaşımında aksamalara yol açabilir. Seyahat planı olanların uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.