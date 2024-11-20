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HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul'da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım 2024 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede yağmur, sağanak ve karla karışık yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte bölge bölge detaylı hava durumu...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 06:46 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 06:46
HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, hafta sonu Türkiye genelinde hava koşullarında sert değişiklikler bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre pazar günü birçok bölgede kar yağışı görülecek.

HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi, İstanbul ve Kıyı Ege'de şiddetli yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Şen, "Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor" dedi. Ayrıca, İç Anadolu'da etkili olacak lodos fırtınası, maddi hasarlara ve hava ulaşımında aksamalara yol açabilir. Seyahat planı olanların uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?

CUMARTESİ YAĞIŞLAR ŞİDDETLENECEK, PAZAR GÜNÜ KAR BAŞLIYOR

Hafta boyunca sıcaklıklar önce artacak, ardından hızlı bir şekilde düşüş gösterecek. Prof. Dr. Şen, "Perşembe günü sıcaklık batı ve iç bölgelerde 6-7 derece artacak. Ancak cumartesi akşamından itibaren Marmara Bölgesi'nden giriş yapan kuvvetli yağışlar, pazar günü birçok bölgede kar yağışına dönüşecek" diye konuştu.

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